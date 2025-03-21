MEB EYKS sınav sonuçları açıklandı mı? EYKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haber Merkezi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EYKS) 2 Mart 2025 tarihinde gerçekleşmişti.

Sınava katılım sağlayan binlerce yönetici adayı, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarına başladı.

Sınavın açıklanacağı tarihi iple çeken yönetici adayları sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile birlikte “sonuc.osym.gov.tr” adresi üzerinden ulaşabilecek. Peki, MEB EKYS sınav sonuçları açıklandı mı? EYKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 EKYS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan takvime göre MEB EKYS 2025 sınav sonuçları bugün (21 Mart) tarihinde erişime açılacak.

Henüz sınav sonuçları ekranı aktif olmazken sonuçların en geç saat 11.00’a kadar açıklanması bekleniyor.