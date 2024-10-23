MEB ortak sınav takvimi: 1. dönem ortak sınavları ne zaman?

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Geçtiğimiz yıl sadece 6. ve 9. sınıflar için düzenlenen ortak sınavlar bu yıl 7 ve 10. sınıflar içinde uygulanmaya başlıyor.

Ekim ayının sonuna gelinirken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6, 7, 9. ve 10 sınıflarda uygulanacak ortak sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı.

Veliler tarafından aramaların hız kazandığı MEB tarafından paylaşılan takvime göre 1. dönem 1. ortak sınavlarının başlamasının ardından 2. ortak sınav tarihleri de belli oldu. Peki, 2024 2025 MEB 1.dönem 2.yazılı sınavları ne zaman? İşte, ortak sınav tarihleri...

MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2024-2025

Ortaokul 6 ve 7. sınıflar ile lise 9 ve 10. sınıflarda uygulanacak olan ortak sınavlarda tarihler belli oldu. Bakanlığın bu yıl belirlediği kademe ve derslerdeki ortak sınav takvimi şöyle:

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 1. YAZILI SINAVLARI

6. sınıf Türkçe dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

6. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

10. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 30 Ekim 2024 Çarşamba,

10. sınıf matematik dersi için 31 Ekim 2024 Perşembe,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 2. yazılı sınavları:

7. sınıf Türkçe dersi için 30 Aralık 2024 Pazartesi,

7. sınıf matematik dersi için 31 Aralık 2024 Salı,

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı."