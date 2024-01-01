MEB’ten 2024-2025 eğitim öğretim yılı için radikal kadar! Kademeli olarak uygulamaya geçilecek… Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılının yeni müfredatını kademeli olarak uygulamaya başlayacak. İşte, yeni müfredatın detayları…

ensonhaber.com

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak olan yeni müfredatını 'iyi insan yetiştirmek' ilkesi üzerine inşa ederek duyurmaya hazırlanıyor.

Detaylar en kısa süre içinde kamuoyuna açıklanacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılında başlamak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı planladığı yeni müfredatı kademeli olarak hayata geçirecek.

İlk aşamada, okul öncesi, 1., 5. ve 9. sınıflarda uygulama başlayacak.

Bütünleşik Eğitim Modeli yeniliği…

Kademeli olarak uygulanmaya başlayacak olan yeni müfredatta yer alan, 'Bütünleşik Eğitim Modeli' dikkat çeken önemli bir detay olacak.

Bu modelde, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarına değil, aynı zamanda sosyal becerilerinin gelişimine de vurgu yapılacak.

‘İyi İnsan Yetiştirmek’

Yeni müfredatın temel amacını özetleyen slogan, 'İyi İnsan Yetiştirmek' olarak belirlendi. Bu ilke, öğrencilerin sadece bilgi sahibi olmalarını değil, aynı zamanda etik değerlere, sosyal sorumluluk anlayışına ve empati yeteneklerine sahip bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor.