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Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor?

Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış tarihi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki TBMM ne zaman açılacak? İşte yanıtı..