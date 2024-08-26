Meclis ne zaman açılacak? 29. Yasama Dönemi ne zaman başlıyor?

Editör: Salih Demirgan
30 Temmuz 2024 tarihinde yapılan son oturum ile tatile giren TBMM'nin ne zaman açılacağı merak ediliyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman açılacağı sıklıkla araştırılmaya başladı.
Konu hakkında araştırma yapanlar TBMM ne zaman açılıyor sorusuna yanıt arıyor.
Meclisin açılmasıyla birlikte alınacak yeni kararlar ve değerlendirilecek önemli konular merak ediliyor.
TBMM, Yeni Yasama döneminde ekonomi ve sosyal alanda önemli konuları ele alacak.
Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına ne zaman başlayacak?
Meclis ne zaman açılıyor?
30 Temmuz 2024 tarihinde çalışmalarına ara vererek tatile giren TBMM, 1 Ekim 2024 tarihinde açılıyor.