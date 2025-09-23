Meclis ne zaman açılıyor? 2025 TBMM açılış tarihi...

21 Temmuz 2025 tarihinde yapılan son oturum ile tatile giren TBMM'nin ne zaman açılacağı son günlerde gündemde yer alıyor.

21 Temmuz 2025 tarihinde çalışmalarına ara vererek tatile giren TBMM, 1 Ekim 2025 tarihinde açılıyor.