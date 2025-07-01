Meclis onaylandı: Ülke genelinde tamamen yasaklandı!

Kazakistan, Orta Asya’da yüzü tamamen örten kıyafetlere getirilen son yasakla ses getiren dördüncü ülke oldu.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 30 Haziran 2025’te imzaladığı kararnameyle, "yüz tanımayı engelleyen" her türlü kıyafetin kamusal alanlarda kullanımını yasakladı.

Kararnameye göre, burka, nikab gibi yüzü tamamen örten giysiler artık sokaklarda, park ve caddelerde görülemeyecek.

Ancak yasağın bazı istisnaları bulunuyor: Mesleki gereklilikler (itfaiyeci maskeleri, cerrahi maskeler gibi), tıbbi nedenler, olumsuz hava koşullarından korunma, sivil savunma faaliyetleri ve kültürel etkinlikler kapsamında yüz örtmeye izin verilecek.

KAZAKİSTAN’IN İSLAM ANLAYIŞINDA YER ALMIYOR

Resmi kaynaklar, alınan bu kararın temel amacının radikal dini grupların etkisini azaltmak olduğunu belirtiyor.

Yetkililere göre, yüzü tamamen kapatan kıyafetler özellikle nikab gibi giysiler Kazakistan’ın yerleşik İslam anlayışında yer almıyor.

Ayrıca, İslam dininin kadınların yüzünü zorunlu olarak örtmesini şart koşmadığı, bu tarz uygulamaların genellikle bölge dışından gelen radikal akımların etkisiyle yayıldığı ifade ediliyor.