Meclis'ten net yanıt! 25 yıllık ev hanımlarına emeklilik yolu... Evlilikte 25 yılı dolduran kadınlar emekli olsun teklifi Meclis gündemine geldi. Faydalanmak isteyenler vatandaşlar, merakla sonucu bekliyor. Peki, 25 yıllık evliler emekli olacak mı? Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir?

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Hayatını ev yaşamına adayan kadınlar, iş hayatından uzak kalabiliyor.

Mesaisini evde yapan kadınlarımız için emeklilik hakkı gündemde.

Yıllardır çağrısı yapılan "ev hanımlarına emeklilik", Meclis'e taşındı.

Evlilikte 25 yılı dolduran kadınların maaş alıp alamayacağı merak ediliyor.

TBMM Dilekçe Komisyonuna, evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınların emekli olabilmesine imkan sağlanmasına dair başvuru yapıldı.

Konya'da yaşayan M.E. isimli erkek, Komisyona başvurarak, evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınların emekli olabilmesine imkan sağlanmasını talep etti.

SGK'ya bağlı

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanının incelemesi sonucunda dilekçeye verilen yanıtta, söz konusu talep için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik veya bazı alanlarda yeni yasal düzenlemeler yapılması gerektiği belirtilerek, "3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğü'nün 116'ncı maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi." ifadesi kullanıldı.