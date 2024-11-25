Medya şirketleri birleşiyor! Artık tek çatı altında devam edecekler…

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1992 yılında yayın hayatına başlayan Flash TV 2022 yılında yerini Flash Haber TV’ye bırakmıştı. İki senedir haber kanalı olarak yayın hayatına devam eden Flash TV Haber, Halk TV’nin bünyesine katıldı.

Bundan sonra tek çatı altında yayın hayatına devam edeceklerini ise Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Miroğlu tarafından paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU!

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Flash TV’nin Halk TV bünyesine katıldığını açıkladı. Mahiroğlu, "Türkiye’nin en önemli kanallarından biri olan Flash Haber’in Halk TV ailesine katılmasıyla daha da güçlendik" dedi.