Meğer sebebi buymuş! Pikaplardaki o küçük iğne plağa değdiğinde… Pikaplar, plaklar yardımıyla enfes müzik ziyafetleri sürmemizi sağlayan ve görüntüsüyle de oldukça estetik duran müzik aletlerindendir. Peki ya pikaplardan nasıl oluyorsa o güzel müzikler çıkıyor? Küçücük bir iğne nasıl bunu yapıyor? İşte cevabı…

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Pikaplar her ne kadar sık kullanılan müzik aletlerinden olmasa da otantik görüntüyle ve yaşattığı müzik dinletisiyle teknolojinin giderek gelişmesiyle hayatımıza dahil olan birçok aracı eler.

Pikaplarda bulunan ve plak üzerinde dönen iğnenin, hafif bir çıtırtı ile başlayıp ardından bütün odayı müzikle doldurması nasıl olabiliyor? İlla ki sizde bunu merak etmişsinizdir.

Neredeyse bir kağıt kadar ince olan bu plakların üzerine değen küçük bir iğne enfes müzik dinletileri sunarken aynı zamanda bu da teknolojinin bize sunduğu teknoloji ve sanatı en iyi şekilde harmanlayan araçlardan biridir.

Plaklar nasıl çalışıyor?

Kâğıdı sabit bir hızda hareket ettirirseniz ses kaydı aldığınızda göreceğiniz karalamalara benzer bir görüntü ortaya çıkacaktır. İşte plak, tam olarak bu örnekteki mantıkla çalışır.

Bir kornaya şarkı söyleyen sanatçının sesi, diyaframa bağlı iğne tarafından balmumu bir plaka üzerinde tümsekler ve vadiler oluşturacak şekilde kaydediliyor. Sonrasında ise balmumu plağı alıp bir metal plağa dönüştürülüyor.

Elde edilen bu plak pikaplara yerleştiriliyor ve hemen plağın üzerine denk gelecek şekilde tasarlanan iğne döndürülüp plaktaki oluğa bırakılıyor ve bu iğne, tümsekler ve vadiler aracılığıyla orijinal sesin titreşimlerini yeniden oynatıyor. Ve etrafınıza böylece pikaplardan o küçük iğne sayesinde müzik sesleri yayılmaya başlıyor.