Memur maaş farkları ne zaman ödenecek? Zamlı maaş farkları yattı mı? Memur ve emekli maaş zam farkları ne zaman ödenecek sorusu yanıt arıyor. Peki maaş zam farkları ne zaman ödenecek? İşte o tarih..

ensonhaber.com

Memur ve emekli maaş zam farkları ne zaman ödenecek sorusu gündeme geldi.

Memur ve emekli maaş farklarının ne zaman ödeneceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

2024 yılı için memur ve memur emeklisinin maaş zammı yüzde 49,25 olarak açıklanmıştı. Buna göre 2024 yılında en düşük memur maaşı 22 bin TL'den 32 bin 960 TL'ye yükseldi.

En düşük memur emekli maaşı ise 9 bin 876 liradan 14 bin 741 liraya yükseldi.

Milyonlarca memur ve emekli, zamlı maaşlarını ne zaman alacağını öğrenmek için arama motorlarında araştırmalarına hız kazandırdı.

İşte memur ve memur emeklisinin merakla beklediği o tarih...

Zam farkları ne zaman yatırılacak?

4 milyon memur ve 15 milyon 600 bin emekli ocak ayı maaşlarını zamlı olarak alacak.

Memurların zamlı maaşları 15 Ocak Pazartesi (bugün) günü hesaplara yatırılıyor. Maaş farklarının da kısa bir süre sonra yatırılması bekleniyor.