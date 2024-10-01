Memur zammı hesabı! İşte 2025 Ocak'ta ödenecek ücret... Yeni yılda zamlı maaş alacak memur vatandaşlar, en düşük maaş ne kadar olacak merak ediyor. TÜİK verileri açıkladıkça, zam oranı da netleşiyor. İşte memurların 2025 maaşı...

Yağmur Dinç

Yeni yıl, zamlı maaşlar sebebiyle dört gözle bekleniyor.

Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak. Bu kapsamda, zamlı maaşlar 2025 Ocak ayında alınacak.

Memur olanlar, maaş hesaplarından gözünü ayırmıyor. "Memur zammı ne kadar, yüzde kaç" sorusu, akıllarda dönüyor.

TÜİK verileri kapsamında en düşük memur maaşında tablo netleşmeye başladı.

Öğretmen, polis, doktor, hemşire, avukat, mühendis, vaiz maaşları memur zammı ile değişecek.

İşte memur 2025 zammı...

MEMUR 2025 ZAMMI

3 Ekim Perşembe günü TÜİK eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklayacak. Bu kapsamda ise 3 aylık enflasyon verileri netleşecek.

Kalan verilerin de belli olmasıyla birlikte, yeni yılda en düşük ve en yüksek memur maaşı netleşecek.

Memur zammı ocakta hükümetin enflasyon tahminine göre yüzde 9,31; piyasanın enflasyon beklentisine göre yüzde 10,59; AA ekonomistlerinin beklentisine göre ise yüzde 10,36 olacak.

Bu hesaba göre Ocak 2025'te en düşük memur maaşı 41 bin 500 TL'yi en düşük memur emeklisi maaşı da 18 bin 600 TL'yi aşacak.