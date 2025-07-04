Memura, emekliye geldi; Gözler asgari ücrette! Ara zamda son karar...

TÜİK’in açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerinin ardından memur ve emeklilerin alacağı maaş zammı netleşti.

Aynı zamanda en düşük emekli maaşında da iyileştirme yapıldığı açıklandı.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında %15,57 oranında zam aldı. En düşük emekli maaşı ise 14.469 TL’den 16.881 TL’ye yükseldi.

Bu gelişmelerin ardından kamuoyunun gündeminde bu kez asgari ücret var.

Yılın ikinci yarısında asgari ücrete ek bir artış yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Özellikle yüksek enflasyon ve yaşam maliyetlerinin artmasıyla birlikte milyonlarca çalışan, Temmuz ayında asgari ücrete ara zam gelir mi? sorusuna yanıt arıyor.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Şu ana kadar Hükümet veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından asgari ücrete ikinci bir zam yapılacağına dair resmî bir açıklama gelmedi.

Ancak sendikalar ve çeşitli işçi temsilcileri, ara zam yapılması gerektiğini savunarak çağrılarını sürdürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretlilerin ara zam talebine ilişkin, "Asgari ücretle ilgili bir ara zammı konuşmak için çok erken. Zamanı geldiğinde gerekli değerlendirmeyi yaparız." demişti.

Ara zam ihtimali kamuoyunda güçlü şekilde konuşulurken, nihai karar söz konusu değil.