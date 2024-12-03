Memurlara erken müjde! 2025 maaşları belirlendi: Polis, öğretmen, hemşire, vaiz...

Milyonların gündeminde, maaşlara gelecek olan zam var.
Asgari ücret için çalışmalar sürerken, memur vatandaşlar da alacakları zammı merak ediyor.
Bugün açıklanan aylık enflasyon ile birlikte 5 aylık fark ortaya çıktı.
Memur ve memur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon farkına göre yılda 2 kez maaş zammı alıyor.
Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise 5 aylık süreçte yüzde 4,15 olarak oldu.
Bu kapsamda; Polis, öğretmen, hemşire, doktor, mühendis, avukat gibi memurların maaşları belirlendi.
İşte 2025 tahmini memur maaşları...
5 aylık veriye göre 2025'te memur maaşları:
• Şube müdürü - 65.651 TL
• Memur - 45.062 TL
• Uzman öğretmen - 58.035 TL
• Öğretmen - 52.366 TL
• Başkomiser - 64.405 TL
• Polis memuru - 58.308 TL
• Uzman doktor - 108.010 TL
• Hemşire - 52.891 TL
• Mühendis - 66.972 TL
• Teknisyen - 46.713 TL
• Profesör - 95.361 TL
• Araştırma görevlisi - 63.196 TL
• Vaiz - 54.738 TL
• Avukat - 62.958 TL