Memurlara erken müjde! 2025 maaşları belirlendi: Polis, öğretmen, hemşire, vaiz...

Yağmur Dinç

Milyonların gündeminde, maaşlara gelecek olan zam var.

Asgari ücret için çalışmalar sürerken, memur vatandaşlar da alacakları zammı merak ediyor.

Bugün açıklanan aylık enflasyon ile birlikte 5 aylık fark ortaya çıktı.

Memur ve memur emeklileri her yıl 6 aylık enflasyon farkına göre yılda 2 kez maaş zammı alıyor.

Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise 5 aylık süreçte yüzde 4,15 olarak oldu.

Bu kapsamda; Polis, öğretmen, hemşire, doktor, mühendis, avukat gibi memurların maaşları belirlendi.

İşte 2025 tahmini memur maaşları...

5 aylık veriye göre 2025'te memur maaşları:

• Şube müdürü - 65.651 TL

• Memur - 45.062 TL

• Uzman öğretmen - 58.035 TL

• Öğretmen - 52.366 TL

• Başkomiser - 64.405 TL

• Polis memuru - 58.308 TL

• Uzman doktor - 108.010 TL

• Hemşire - 52.891 TL

• Mühendis - 66.972 TL

• Teknisyen - 46.713 TL

• Profesör - 95.361 TL

• Araştırma görevlisi - 63.196 TL

• Vaiz - 54.738 TL

• Avukat - 62.958 TL