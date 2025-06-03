Memurlara temmuz müjdesi: Bu zammı garantiledi! İşte yeni maaşlar...

Milyonlarca memurun kulak kesildiği enflasyon haberi, bu sabah verildi.
Türkiye İstatistik Kurumu, 5 aylık enflasyonu ortaya koyan mayıs ayı rakamlarını açıkladı.
Memur vatandaşlar, bu oranlar ışığında temmuz ayında zam alacak. Bu nedenle, enflasyon farkındaki yüzde etkili olacak.
Öte yandan 5 aylık rakamlara göre öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis dahil tüm meslek gruplarında yeni maaşlar hesaplandı.
İşte memur maaşları ve temmuz zammı...
MEMURA ENFLASYON ZAMMI 2025
3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mayıs ayında enflasyon beklentileri geride bırakarak yüzde 1,53 oldu.
Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 35,41 olarak açıklandı.
Bu rakamların belli olmasıyla memur maaşları için 5 aylık enflasyon farkı şu şekilde ortaya çıktı:
5 aylık enflasyon: Yüzde 15,09
5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,09
5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 8,58
Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 5
Net maaş zammı için Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.
YENİ MEMUR MAAŞLARI (5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE)
- Şube Müdürü: 75.648 TL
- Memur: 51.933 TL
- Uzman Öğretmen: 66.876 TL
- Öğretmen: 60.346 TL
- Başkomiser: 73.508 TL
- Polis Memuru: 67.189 TL
- Uzman Doktor: 124.436 TL
- Hemşire: 60.950 TL
- Mühendis: 77.168 TL
- Teknisyen: 53.835 TL
- Profesör: 109.866 TL
- Arş. Görevlisi: 72.820 TL
- Vaiz: 63.078 TL
- Avukat: 72.546 TL