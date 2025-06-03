Memurlara temmuz müjdesi: Bu zammı garantiledi! İşte yeni maaşlar...

Haber Merkezi

Milyonlarca memurun kulak kesildiği enflasyon haberi, bu sabah verildi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 5 aylık enflasyonu ortaya koyan mayıs ayı rakamlarını açıkladı.

Memur vatandaşlar, bu oranlar ışığında temmuz ayında zam alacak. Bu nedenle, enflasyon farkındaki yüzde etkili olacak.

Öte yandan 5 aylık rakamlara göre öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis dahil tüm meslek gruplarında yeni maaşlar hesaplandı.

İşte memur maaşları ve temmuz zammı...

MEMURA ENFLASYON ZAMMI 2025

3 Haziran'da TÜİK tarafından açıklanan verilere göre mayıs ayında enflasyon beklentileri geride bırakarak yüzde 1,53 oldu.

Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 35,41 olarak açıklandı.

Bu rakamların belli olmasıyla memur maaşları için 5 aylık enflasyon farkı şu şekilde ortaya çıktı:

5 aylık enflasyon: Yüzde 15,09

5 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,09

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 8,58

Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 5

Net maaş zammı için Haziran ayları enflasyon verilerinin de açıklanması gerekiyor.

YENİ MEMUR MAAŞLARI (5 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE)

Şube Müdürü: 75.648 TL

Memur: 51.933 TL

Uzman Öğretmen: 66.876 TL

Öğretmen: 60.346 TL

Başkomiser: 73.508 TL

Polis Memuru: 67.189 TL

Uzman Doktor: 124.436 TL

Hemşire: 60.950 TL

Mühendis: 77.168 TL

Teknisyen: 53.835 TL

Profesör: 109.866 TL

Arş. Görevlisi: 72.820 TL

Vaiz: 63.078 TL