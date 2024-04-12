Meraklısı BİM'e koşuyor! İnanılmaz fiyata 3D yazıcı satışta... BİM aktüel ürünlerde bu hafta teknoloji meraklılarına yönelik bir ürün satışa sunuldu. Creality markasına ait K1 3D yazıcı, 13-19 Mart tarihleri arasında oldukça uygun bir fiyat etiketiyle tüketicilerin ilgisini çekiyor.

ensonhaber.com

BİM, 13-19 Mart tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu yayımladı.

Bayrama özel fırsatların da yer aldığı ürünler arasında, teknoloji meraklıları için dikkat çekici bir ürün sunuldu.

Creality markasına ait K1 3D yazıcı modeli, piyasa fiyatlarına göre oldukça uygun bir fiyatla tüketicilerle buluşuyor.

Özellikleri ve fiyatını duyan, koşa koşa BİM'e gidiyor.

Creality K1 3D Yazıcı Özellikleri

Creality'nin K1 modeli, 300 dereceye kadar ısıtabilen ve saniyede 600mm baskı hızı sunabilen bir 3D yazıcıdır. Bu özellikleriyle, standart FDM 3D yazıcılara göre 12 kat daha hızlı baskı alabilme kapasitesine sahiptir.

Yazıcı, ABS, PLA, PETG, PET, TPU, PA, ASA gibi çeşitli filaman türlerini destekler ve kullanıcı dostu bir kurulum sürecine sahiptir.

Yazıcının fiyatı

BİM aktüel kataloğunda yer alan Creality markasına ait K1 3D yazıcı modeli, piyasaya göre oldukça uygun bir fiyatla sunuluyor.

Yazıcı, 13-19 Mart tarihleri arasında BİM marketlerde 20.999 TL olarak satışta.