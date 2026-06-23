33. Dönem POMEM sonuçları açıklandı: 10 bin yeni polis adayı belirlendi

Teşkilata gönül verenlerin beklediği sonuçlar açıklandı.

Sonuçların ilan edildiğine dair açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.

Bakan Çiftçi, bu dönem toplam 10 bin öğrencinin Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine katılacağını belirtti.

BİN 500 KONTENJAN KADINLAR İÇİN AYRILDI

Kontenjan dağılımına göre; lisans mezunlarından 6 bin 800 erkek ve bin 200 kadın, ön lisans mezunlarından ise bin 700 erkek ve 300 kadın aday eğitim almaya hak kazandı.

Adaylar sınav sonuçlarına Polis Akademisi resmi duyuru sayfası üzerinden ulaşabilecek.

Çiftçi açıklamasında, göreve hak kazanan adaylara başarı dileyerek, “Rabbim her birine aziz milletimize şerefle, sadakatle ve başarıyla hizmet etmeyi nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

33. DÖNEM POMEM SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN...

Polis Akademisi sitesine erişim sağladıktan sonra sonuçlara ulaşmak için 'SONUCUNUZU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ'a tıklayabilir ve daha sonra linkin sizi yönlendirdiği e-Devlet ekranından giriş yaparak sonucunuzu kontrol edebilirsiniz.

ADRESE BİLDİRİM YOK YEDEK LİSTE İÇİN RESMİ SİTE TAKİP EDİLMELİ

Öte yandan Polis Akademisi tarafından yapılan resmi açıklamada, sınav sonuçlarının ilan edildiği ve adaylara posta ya da başka iletişim araçlarıyla ayrıca bildirim yapılmayacağı belirtildi.

Açıklamada, resmi internet sitesinde yayımlanan sonuçların tebligat niteliği taşıdığı vurgulandı.

Ayrıca yedek planlamalara ilişkin sonuçların da yine akademinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacağı kaydedilerek, yedek adayların süreci yakından takip etmesi gerektiği ifade edildi.