Antalya'da başörtülü kadın yaşadıklarını paylaştı: Hangi tarikat bu

Son zamanlarda başörtülü kadınlara yönelik ilginç söylemler dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz gün başörtülü kadınlar için "Kapalılar imha edilsin" diyen kadın, tepki toplamış ve tutuklanmıştı.

Şimdi ise Antalya'da yeni bir olay yaşandı.

'Kapalılar imha edilsin' paylaşımı yapan kadın tutuklandı

MARKETTE İLGİNÇ DİYALOG

Antalya'da arkadaşıyla tatile giden ve marketten alışveriş yapan bir kadın, kendisine tuhaf söylemlerde bulunan adamla diyaloğunu paylaştı.

Kadını markette gören adamın, "İyice kapanmışsınız" sözleri, şaşkınlığa uğrattı.

"TERLEMİYOR MUSUNUZ BÖYLE"

Adamın genç kızın yanına yaklaşıp, "Terlemiyor musunuz böyle? Sıcak, 36 derece sıcak. İyice kapatmışsınız kendinizi. Denize de mi böyle giriyorsunuz? Hangi tarikat bu? Müslümanız biz ama siz bir tuhafsınız herhalde" derken, marketteki başka bir adamın ise "Ayıp ya öyle denir mi, sana ne insanların kılığından?" demesi de dikkat çekti.

"TESETTÜRLÜYÜZ NE YAPACAĞIZ"

Genç kadın ise sözler karşısında, "Tesettürlüyüz ne yapacağız, nasıl denize gireceğiz, evet böyle giriyoruz." dedi.

O sırada kızların denize girmek için üzerlerinde "haşema" ismi verilen deniz kıyafetinin olduğu görüldü.

TEPKİ ALINCA KAÇTI

O sırada tepki alan ve "kötü bir şey demediğini" söyleyen adamın ise marketten hızla uzaklaştığı görüldü.