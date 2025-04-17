Mercedes’ten kritik adım: Koca bir devri kapatıyor! O modeller artık üretilmeyecek

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Almanya merkezli otomobil üreticisi Mercedes-Benz ticari araç stratejisinde köklü bir değişikliğe gidiyor.

Şirket, kârlılığı düşük bulunan küçük van segmentinden tamamen çekilme kararı aldı. Bu kapsamda Citan ve T-Serisi gibi modellerin üretimi, 2025 yılının ortalarında son bulacak.

Mercedes-Benz yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, bu kararın "daha yüksek kârlılık sağlayan segmentlere odaklanma" stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı. Reuters’a konuşan bir şirket sözcüsü, “Ürün portföyümüzü yeniden yapılandırıyoruz. Küçük van üretimini durdurarak, yatırımlarımızı daha verimli segmentlere yönlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

HEDEF DEĞİŞİYOR

Otomotiv devinin bu kararı, özellikle Citan ve T-Serisi modelleriyle birlikte yıllardır süren Renault iş birliğinin de noktalandığını gösteriyor.

Citan modeli ticari kullanıcılara hitap ederken, T-Serisi ise daha çok aile ve bireysel kullanıcıları hedefliyordu. Her iki modelin elektrikli versiyonları da dahil olmak üzere üretiminin durdurulacak olması, şirketin elektrikli mobilite stratejisinde de değişiklik gösterdiği belirtiliyor.

Şirketin aldığı bu karar kapsamında, rekabetin daha yüksek olduğu küçük van pazarından çekilerek, kaynaklarını daha fazla talep gören ve yüksek kârlılık potansiyeline sahip olan orta ve büyük van sınıflarına kaydırılması planlanıyor.