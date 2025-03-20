Mercedes’ten kritik adım! O iki modelin fişi çekildi, artık üretilmeyecek

Haber Merkezi

Otomobil dünyasının devleri arasında yer alan Mercedes-Benz için koca bir devir kapanıyor. Sektörde adeta deprem etkisi yaratacak bu kararla birlikte o iki modelin üretimi durduruluyor.

Mercedes kullanıcılarını şaşırtan bu karar sonrası üretimden kalkacak olan modeller paylaşıldı. Aynı zamanda yeni stratejisini açıklayan otomotiv devi üst segment modellere odaklanacağını duyurdu.

Bir devrin sonu olarak değerlendirilen bu karar ile birlikte o iki model kullanıcıları üzülecek. İşte, tüm detaylar…

ÜRETİMDEN TAMAMEN KALKIYORLAR

Lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz, giriş seviyesi modelleri için üretim durdurma kararı alındı. Milyonlarca kullanıcısı olan A ve B Serisi’nin 2026 yılı itibariyle üretimden tamamen kaldırılması planlanıyor.

Şirket attığı bu adımla birlikte marka stratejisinde önemli bir dönüşüm başlattığının altını çiziyor. Mercedes-Benz’in bu kararı almasındaki temel neden, markanın daha prestijli ve üst segment modellere yönelerek lüks algısını güçlendirmek istemesi olarak belirtiyor.

Şirket, premium otomobil pazarında daha güçlü bir konum elde etmek için model gamında değişiklik yapma yoluna gidiyor.

BAŞLANGIÇ SEGMENTİ DEĞİŞİYOR

Şirket tarafından alınan kararla birlikte, A Hatchback ve B Serisi modellerinin üretiminin durdurulmasıyla birlikte, CLA modeli markanın yeni giriş seviyesi aracı olacağı belirtiliyor.

CLA Shooting Brake, GLA ve GLB SUV modelleri ise Mercedes’in kompakt sınıftaki varlığını devam ettirecek. Bu kapsamda, daha az modelle ancak daha üst düzey teknolojiye sahip araçlarla pazarda yer almayı hedefleniyor.

Özellikle A Serisi, sunduğu kompakt tasarım ve teknolojik donanımlarıyla geniş bir müşteri kitlesine hitap eden şirket, bu kullanıcılarını ise CLA ve SUV segmentine yönlendirmeyi planlıyor.