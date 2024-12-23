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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklayacak? Aralık ayı faizi ayın kaçında açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklayacak? Aralık ayı faizi ayın kaçında açıklanacak? Asgari ücrette de etkili olacağı belirtilen aralık ayı faiz kararı merakla bekleniyor. Piyasalardaki gözler Merkez Bankası tarafından açıklanacak olan aralık ayı faiz oranına kilitlenmiş durumda. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklayacak? Aralık ayı faizi ayın kaçında açıklanacak?