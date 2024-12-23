Haber Merkezi
Yatırımcıların yanı sıra aralık ayının en önemli gündem konuları arasında yer alan asgari ücretin artışında da etkili olacağı belirtilen aralık ayı faiz kararıyla ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Son olarak açıklanan aralık ayı FED oranın ardından tüm gözler Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz oranına kilitlenmiş durumda.
Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklayacak? Aralık ayı faizi ayın kaçında açıklanacak?
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası, yılın son faiz toplantısını 26 Aralık 2024 Perşembe günü düzenleyecek. Kurul politika faizine ilişkin kararı saat 14.00'te açıklayacak.