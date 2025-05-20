Haber Merkezi

Ekonomi gündemini yakından takip eden pek çok kişi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) mayıs ayında faiz kararı toplantısı yapıp yapmayacağını merak ediyor.

TCMB'nin bu yıl 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklaması beklenirken faiz kararı toplantılarının hangi tarihlerde yapılacağı yakın markaja alınmış durumda.

TCMB tarafından açıklanan faiz kararlarıyla birlikte yatırımlarına yön veren yatırımcılar Merkez Bankası tarafından yapılacak olan mayıs ayı faiz kararı toplantısının ne zaman yapılacağı konusundaki araştırmalarına hız kazandırmış durumda.

Peki, Merkez Bankası mayıs ayı PKK toplantısı yapılacak mı? TCMB faiz kararı toplantısı ne zaman yapılacak?

TCMB FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Para Politikası Kurulu PPK takvimine göre bir sonraki faiz kararı 19 Haziran Perşembe günü açıklanacak.

Takvime göre Mayıs ayı içerisinde faiz kararı açıklanmayacak.

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