Merkür Retrosu ne zaman bitecek? 2023'ün son kurşunu... Merkür'ün gerileme hareketi bütün burçlar üzerinde etkisini gösterirken özellikle iletişim alanında sıkıntılara yol açacak. Peki, Merkür Retrosu ne zaman bitecek? İşte yılın son hareketleri...

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Astroloji ile ilgilenenler, retronun pençesinde...

2023 yılının son günlerinde Merkür Retrosu ile ilgili araştırmalar hız kazanıyor.

Merkür her yıl üç kez Retro dönemine giriyor. Yılın son gerilemesi ise 12 Aralık'ta başladı.

Merkür'ün geri hareketi bu sene Oğlak burcunda...

Astrologlara göre; Merkür bu dönemde güç kaybetmeye başlar ve bu nedenle yeni girişimler bu dönemde başarılı olamaz.

2023'ün son retrosunda iletişim sıkıntıları ve teknolojik cihazların bozulmasına da dikkat çekiliyor.

Burçları etkisi altına alan retronun bitiş tarihi dört gözle bekleniyor. Peki, Merkür Retrosu ne zaman bitecek? İşte Merkür Retrosu hakkında detaylar...

Merkür retro bitişi:

Merkür Retrosu 3 Ocak 2024 Çarşamba günü sona erecek.

Retro etkileri

Merkür retrosunun yaygın etkileri şunlar olabilir:

İletişim Sorunları: Merkür retrosu sırasında, iletişimde karışıklıklar, anlam karmaşası ve yanlış anlamalar daha sık görülebilir. İnsanlar arasında mesajların net bir şekilde iletilmesi ve anlaşılması daha zor olabilir.

Teknolojik Sorunlar: Bilgisayarlar, telefonlar, iletişim araçları gibi teknolojik cihazlarda arızalar ve sorunlar daha yaygın olabilir.

Seyahat Zorlukları: Seyahat planları, ulaşım araçları ve seyahatle ilgili konularda aksaklıklar ve gecikmeler ortaya çıkabilir.

Anlaşmazlıklar ve Tartışmalar: İnsanlar arasındaki anlaşmazlıklar ve tartışmaların daha sık yaşanabileceği bir dönemdir. Yanlış anlamalar ve ifade eksiklikleri nedeniyle çatışmalar ortaya çıkabilir.

Bağlantı Problemleri: Elektronik posta, telefon görüşmeleri ve diğer iletişim araçlarında bağlantı problemleri daha sık görülebilir.