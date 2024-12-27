Meteoroloji 4 il için saat verdi: Eldivenleri çıkarın, yarın kar geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 il için önemli bir kar yağışı uyarısı yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü soğuk hava dalgasının etkisiyle bu şehirlerde kar yağışı bekleniyor.

Uzmanlar, kar yağışının özellikle sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracağını ve yüksek kesimlerde daha yoğun olacağını belirtti.

O ŞEHİRLERE KAR GÖRÜNDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumartesi günü kar yağışı beklenen illeri açıkladı.

Yağışlar için saat veren MGM, duyurusunda şu ifadelere yer verdi: