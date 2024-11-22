Meteoroloji il il açıkladı: Cumartesi gecesi bu şehirlere kar geliyor

Haber Merkezi

Son günlerde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıklar, soğuk hava dalgasıyla birlikte daha da hissedilir hale geliyor.

Meteoroloji, cumartesi günü itibarıyla hava sıcaklıklarının daha da düşeceğini ve kar yağışının bazı illerde etkili olacağını duyurdu.

Meteoroloji kaynakları, kar yağışının beklenen illeri sıralayarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından cumartesi gecesi beklenen kar yağışının etkili olacağı illeri sıraladı. İşte kar yağışı beklenen iller:

Ankara, Eskişehir, Bolu, Bursa, Kastamonu, Konya, Kayseri, Sivas, Çorum, Yozgat, Aksaray, Niğde Nevşehir, Kırıkkale, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Karaman, Kütahya, Afyon, Kırşehir, Çankırı, Tokat, Erzurum, Karabük, Düzce, Bilecik, Elazığ, Malatya, Tunceli, Kars, Ardahan, Van, Bingöl, Iğdır, Hakkari, Bitlis, Ağrı, Muş.

İstanbul için ise gelişmeler takip ediliyor.