Meteoroloji tek tek açıklandı: O ilçeler şimdiden eksi derecelere ulaştı! İşte, Türkiye'nin en soğuk ilçeleri

Soğuk havaları etkisinin göstermeye başlamasıyla birlikte yüksek rakımlı noktalarda kar yağışının etkili olmasıyla birlikte ölçülen hava sıcaklıkları şaşırttı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan verilerle birlikte Türkiye’nin en soğuk ilçeleri belli oldu.
Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu bilgilerine bakılarak açıklanan verilerde eksi 11,1 dereceleri gören o ilçe zirveye yerleşirken bakın ilk onda hangi ilçeler yer aldı.
TÜRKİYE’NİN EN SOĞUK İLÇELERİ
10- Artvin, Yusufeli, Yaylalar köyü - 7,4
9- Van, Çaldıran, Bezirhane köyü - 7,5
8- Rize, Çamlıhemşin, Palovit Yaylası - 7,5
7- Nevşehir, Derinkuyu - 7,7
6- Kars, Kars Harakani Havalimanı - 8,0
5- Erzincan, Refahiye - 8,2
4- Ardahan, Göle - 9,8
3- Sivas, İmranlı - 9,9
2- Kayseri, Tomarza - 10,2
1- Erzurum, Tekman, Hacıömer Köyü - -11,1