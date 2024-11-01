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Meteoroloji tek tek açıklandı: O ilçeler şimdiden eksi derecelere ulaştı! İşte, Türkiye'nin en soğuk ilçeleri

Meteoroloji tek tek açıklandı: O ilçeler şimdiden eksi derecelere ulaştı! İşte, Türkiye'nin en soğuk ilçeleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu tarafından yayınlanan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerle birlikte Türkiye’nin en soğuk ilçeleri belli oldu. Açıklanan verilere göre Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 11,1 dereceyi gördü.