Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı! İşte yağış beklenen iller...

Hüseyin Topuz

Meteoroloji, 7 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun büyük bölümü (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri (Ordu hariç), Doğu Anadolu’nun batısı ile birlikte Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Özellikle Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Rüzgarın ise Marmara’nın güney kesimleri ile Ege Bölgesi’nde güney ve güneybatı yönlerden zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güneyinde, Orta Karadeniz ile Akdeniz bölgesinde yer yer sis ve pus görülebileceği belirtiliyor.