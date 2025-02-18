Meteoroloji’den Cuma uyarısı: Bu ilçede sıcaklıklar dibe vuracak, her yer buz tutacak

Haber Merkezi

Meteoroloji kaynaklarından kritik uyarı geldi.

Cuma gününden itibaren etkili olması beklenen aşırı soğuk hava dalgası, bazı bölgelerde olumsuzluklara neden olabilir.

Özellikle bu ilçede termometreler -37 dereceyi gösterecek. Uzmanlar, vatandaşları don ve buzlanmaya karşı uyarırken, yetkililer zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor.

O İLÇE BUZ KESECEK

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cuma gününden itibaren gelecek olan felaketi duyurdu.

Ardahan'ın Göle ilçesinde sıcaklıkların -37 dereceye kadar düşeceğini belirten Hava Forum, paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Altay kar fırtınası cuma gününden itibaren Ardahan, Göle'de sıcaklıkları -37 dereceye kadar düşürecek!"