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İstanbul Valiliği tarafından toplu taşıma kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren karar duyuruldu. Alınan kararla birlikte İstanbul’da metro seferleri ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Günün ilk saatlerinde işe veya okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar hangi metro istasyonlarında seferlerin durdurulduğu konusunda araştırmalarına hız kazandırdı.

İkinci bir duyuruya kadar seferlerin duyurulduğu yönünde yapılan duyurunun ardından vatandaşlar, hangi seferlerin ne zamana kadar durdurulduğu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Metro seferleri durduruldu mu? Taksim metrosu neden kapalı?

TAKSİM METROSU KAPALI MI?

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği kararıyla M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro hattı Emniyet-Fatih istasyonu ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatıldı.

Araçlar Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmadan seferlerini sürdürecek. Metro sefeleri, ikinci bir duyuruya kadar normal seferlerine dönmeyecek.