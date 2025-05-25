Metrobüse binen soluğu bu plajlarda alıyor! İşte, İstanbul’un en temiz plajları

Haber Merkezi

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde, serinlemenin en keyifli yolu denize girmekten geçiyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için hem doğayla buluşmak hem de sıcak havadan bir nebze olsun uzaklaşmak büyük bir ihtiyaç haline geliyor.

İstanbul gibi kalabalık ve betonlaşmanın yoğun olduğu bir metropolde bile, şehirden uzaklaşmadan tatil havası estiren plajlar her geçen yıl daha da ilgi görüyor.

Sıcaktan bunalan ve soluğu sahil kenarlarında alan İstanbullular, hafta sonları plajlara adeta akın ediyor. Avrupa ve Anadolu yakasında, ulaşım açısından kolay erişilebilen, su kalitesiyle dikkat çeken, düzenli olarak denetlenen ve güvenli yüzme alanları sunan pek çok plaj, yaz mevsiminde hem şehir halkının hem de turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Bu yıl da İstanbul’da gönül rahatlığıyla denize girilebilecek plajlar Borlease.com.tr tarafından derlendi. İşte, İstanbul’un en temiz plajları…

AVRUPA YAKASI’NIN EN TEMİZ PLAJLARI

Florya Güneş Plajı

Florya Menekşe Plajı

Yeşilköy Çiroz Plajı

Tarabya Plajı

Kilyos Plajları (Özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor)

Sarıyer Altınkum Kadınlar Plajı

Sarıyer Elmas Kum Plajı

ANADOLU YAKASI’NIN EN TEMİZ PLAJLARI

Ağva Plajları

Şile Plajları

Beykoz Riva Plajları

Adalar’daki sahiller (Büyükada, Heybeliada ve Burgazada’da birçok seçenek)