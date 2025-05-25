Metrobüse binen soluğu bu plajlarda alıyor! İşte, İstanbul’un en temiz plajları

Yaz sıcaklarının etkisini artırdığı bu günlerde, serinlemenin en keyifli yolu denize girmekten geçiyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için hem doğayla buluşmak hem de sıcak havadan bir nebze olsun uzaklaşmak büyük bir ihtiyaç haline geliyor.
İstanbul gibi kalabalık ve betonlaşmanın yoğun olduğu bir metropolde bile, şehirden uzaklaşmadan tatil havası estiren plajlar her geçen yıl daha da ilgi görüyor.
Sıcaktan bunalan ve soluğu sahil kenarlarında alan İstanbullular, hafta sonları plajlara adeta akın ediyor. Avrupa ve Anadolu yakasında, ulaşım açısından kolay erişilebilen, su kalitesiyle dikkat çeken, düzenli olarak denetlenen ve güvenli yüzme alanları sunan pek çok plaj, yaz mevsiminde hem şehir halkının hem de turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor.
Bu yıl da İstanbul’da gönül rahatlığıyla denize girilebilecek plajlar Borlease.com.tr tarafından derlendi. İşte, İstanbul’un en temiz plajları…
AVRUPA YAKASI’NIN EN TEMİZ PLAJLARI
Florya Güneş Plajı
Florya Menekşe Plajı
Yeşilköy Çiroz Plajı
Tarabya Plajı
Kilyos Plajları (Özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor)
Sarıyer Altınkum Kadınlar Plajı
Sarıyer Elmas Kum Plajı
ANADOLU YAKASI’NIN EN TEMİZ PLAJLARI
Ağva Plajları
Şile Plajları
Beykoz Riva Plajları
Adalar’daki sahiller (Büyükada, Heybeliada ve Burgazada’da birçok seçenek)