Mevduat faizleri güncellendi! En yüksek faiz veren bankalar listelendi

Haber Merkezi

Geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon rakamlarının tahminlerin altında kalmasının ardından piyasada yeni faiz indirimi beklentileri yükseldi.

ABD’li yatırım bankası olan Morgan Stanley enflasyonun belli olmasının ardından yaptığı değerlendirmede, TCMB’nin bu ay 23 Ocak’ta yapacağı Para Politikası Kurulu toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimine daha gidebileceği öngörüsü ile dikkat çekti.

2024’ün son haftasında en yüksek %55-%56 bandında bulunan mevduat faizleri, yeni yılın ikinci haftası başlarken 2-3 puan birden gerileme yaşadı. Yaşanan bu düşüşle birlikte %50 ve üzerinde faiz sunan banka sayısı 6’ya kadar geriledi ve en yüksek oran %53 olarak kayıtlara geçti.

İŞTE BANKALARIN FAİZ ORANLARI

TEB Marifetli Hesap: %53,00

Fibabanka Kiraz Hesap: %52,00

Odeabank Oksijen Hesap: %52,00

ING Turuncu Hesap: %52,00

Alternatif Bank VOV Hesap: %52,00

GetirFinans: %50,00