Mevlid Kandili yarın idrak edilecek Birçok vatandaş tarafından çeşitli ibadetlerle geçirilen Mevlid Kandili'nin yarın çeşitli etkinlikler ile idrak edileceği öğrenildi.

AA

İslam toplumlarında büyük önem verilen Mevlid Kandili, her yıl rebiülevvel ayının 12'inci gününde idrak edilmektedir. Bu yıl ise, Mevlid Kandili yarına denk geliyor.

Müslümanlar arasında peygamber sevgisinin gösterildiği bir gün olarak anılan Mevlid Kandili'nin, Hazreti Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrifi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci gününde idrak edildiği bilinmektedir.

ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Birçok kişinin kaza namazlarını eda edeceği ve ibadetlerde bulunacağı bu gece, beraberinde birçok fazileti de bulunduruyor.

Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında yurt içi ve yurt dışında çok sayıda etkinliğin gerçekleştireceği öğrenildi.

SAHABE DÖNEMİNDE BÖYLE BİR UYGULAMA VAR MIYDI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, Mevlid Kandili kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Kapukaya, Hazreti Muhammed'in (SAV) pazartesi günü doğduğuna ilişkin rivayetlerin daha sahih olduğunu belirterek, peygamberin kendi doğum gününü kutlamadığını, sahabe döneminde de böyle bir uygulamanın olmadığını aktardı.

Açıklamasının devamında Kapukaya, Mevlit Kandili'nin özellikle Osmanlı devleti tarafından resmi olarak kutlandığını belirterek, 1989'da kutlanmaya başlanan Kutlu Doğum Haftası'nın Diyanet İşleri Başkanlığınca 2017'de Mevlid-i Nebi Haftası olarak değiştirildiğini aktardı.

"AMAÇ ONU KENDİMİZE REHBER EDİNMEKTİR"

Kapukaya, kandillerin manevi yönüne değinerek, "Mevlit Kandili'nde amaç peygamberimizi hatırlamak, onu anmak ve kendimize rehber edinmektir. Peygamberimize gelen kitap Kur'an-ı Kerim'dir. 'Kur'an-ı Kerim'e karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyor muyuz, Peygamber Efendimizi yeterince tanıyabiliyor muyuz?' diye düşünmeliyiz." dedi.

KANDİL GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILIR

Son olarak, Mevlid Kandili gecesinde hangi ibadetlerin yapılması gerektiğine ilişkin konuşan Kapukaya, Hazreti Muhammed'in (SAV) sözlerinden oluşan hadisleri okumak gerektiğini, aynı zamanda tevbe ve istiğfar ederek günahların affedilmesi için dua etmek gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)