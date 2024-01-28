Mevzu derin! Çaya biraz tuz atın, bakın neler oluyor... ABD’li bir kimyager olan Michelle Francl, çayın tadını iyileştirmek için içine biraz tuz atılması gerektiğini söyledi. Bu öneri İngiltere’de büyük bir tartışma yarattı. Tartışmaya sadece Rizelilerle birlikte Prof. Dr. İlber Ortaylı da katıldı. İşte ayrıntılar...

ensonhaber.com

Türklerin milli içeceği sayılan çay, tartışma konusu oldu.

“Demlenmiş Çayın Kimyası” isimli kitabını tanıtan ABD’li Kimya Profesörü Michelle Francl, çaya tuz katmanın “mükemmel demleme” sırrı olduğunu söyledi.

Bu sözler çeşitli tartışmalara yol açtı ve Rizeliler de Türk çayının lezzetini savundu.

Bazı vatandaşlar çaya tuz atılmasının olabileceğini söylerken bazıları da çaya tuz atılmaz diyerek karşılık verdiler.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da konuyla ilgili görüş bildirdi.

Peki çaya tuz atılırsa ne olur? İşte detaylar...

Tuzlu çay olur mu

Çaya tuz atmanın lezzet veya sağlık açısından bir faydası veya zararı olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmamaktadır.

Bazı kültürlerde çaya tuz atmak bir gelenek olmakla birlikte çoğu insan çayı şekersiz veya şekerli tercih etmektedir.

"Türk çayı için"

Rize Ticaret ve Çay Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, kimya profesörü Francl'ın çayın acılığını almak için tuz eklenmesi tavsiyesinin nedenini içinde katkı maddesi bulunmasına bağladı.

Erdoğan, "İngiltere'deki ve Amerika'daki arkadaşlara önereceğimiz içmiş oldukları acı çayları bıraksınlar gelsinler, hoş, içilebilir, kaliteli Türk çayını içsinler. Çayı yumuşatmaya da sertleştirmeye de gerek yoktur. Dünyanın en doğal, en kaliteli çayı Türk çayını içsinler. İçine hiçbir şey katmaya gerek kalmaz" dedi.

"Amerikalılar bilmez"

Ortaylı, “Amerika’dan çayın nasıl içileceğini öğrenecek değiliz. Amerikalılar çay bilmez, kahve bilmez. Kimya profesörü de olsa fark etmez. Çay keyif gıdasıdır. Ben de severim ve şeker bile atmadan içerim. Tuzlu çay vardır, eskiden beri yapanlar var. Ama şekerli çay kadar zararlıdır. İngilizler çay işini bilir. İngilizlerle çay konuşacak en son kişiler Amerikalılardır" ifadelerini kullandı.