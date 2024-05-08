Meyve suyu içmek sağlıklı mı? Meyve suyunun zararları nelerdir? Sağlıklı bir içecek alternatifi olarak sunulan meyve suyu çeşitleri, aslında sandığınız kadar faydalı olmayabilir. Meyve suyunun bilinmeyen zararlarını araştırdık. Peki, meyve suyu içmek sağlıklı mı? Zararları nelerdir?

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Meyve suyu, çeşitli meyvelerin sıkılması veya ezilmesiyle elde edilen sıvıdır.

Meyve suları genellikle taze meyvelerden sıkılarak veya püre haline getirilerek hazırlanır, ancak ticari olarak da satılan hazır meyve suları bulunmaktadır.

Meyve suyu, çeşitli meyvelerin karakteristik tatlarını ve kokularını taşır ve çoğu zaman tatlandırıcılar veya koruyucu maddeler eklenmeden doğal olarak hazırlanır.

Taze sıkılmış meyve suları genellikle en besleyici olanıdır, çünkü işlemler sırasında besin maddelerinin kaybı en azdır.

Ancak, meyve suyunda bilmediğiniz zararlar da olabilir.

Meyve suyunu zararları haberimizde...

Meyve suyu sağlık açısından hem faydalı hem de zararlı olabilir, ancak bu durum meyve suyunun ne şekilde tüketildiğine, içeriğine ve miktarına bağlıdır.

Meyve suları doğal olarak yüksek miktarda şeker içerebilirler. Aşırı şeker tüketimi, obezite, tip 2 diyabet ve diş çürükleri gibi sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Meyve suları yoğun kalori içerebilir, özellikle de eklenen şeker varsa. Bu, kilo alımına katkıda bulunabilir.

Meyve suları, meyvenin lifli kısmını içermezler. Bu nedenle, meyve suyu içmek, tüm meyvenin sağladığı lif avantajlarından yoksun kalmak anlamına gelebilir.