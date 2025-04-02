Meyve suyu markasında zehirli madde tespit edildi! Raflardan acil toplatılıyor

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New York’taki ünlü içecek üreticisi Walker's Wine Juice LLC, şarap yapımında kullanılan balkabağı suyunu geri çağırma kararı aldı.

Üründe potansiyel olarak ölümcül bir gıda zehirlenmesi türü olan Botulizm maddesi tespit edildi.

BOTULİZM NEDİR?

Botulizm, ciddi bir gıda zehirlenmesi türü olup, genel halsizlik, baş dönmesi, çift görme, konuşma ve yutma güçlüğü gibi belirtilerle kendini gösterir.

Daha ileri vakalarda nefes almada zorluk, kaslarda güçsüzlük, karın şişkinliği ve kabızlık gibi semptomlar da ortaya çıkabilir. Bu belirtileri yaşayan kişilerin acilen tıbbi yardım alması gerekmektedir.

Yetkililer, Walker’s Wine Juice LLC markalı balkabağı suyu tüketen kişilerin ürünleri derhal kullanmayı bırakmalarını ve geri iade etmelerini istiyor.