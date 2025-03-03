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Mezarlık dizisi 3. sezon çıkacak mı, ne zaman? Mezarlık yeni sezon tarihi...

Mezarlık dizisi 3. sezon çıkacak mı, ne zaman? Mezarlık yeni sezon tarihi... Birce Akalay'ın başrole damga vurduğu Netflix dizisi Mezarlık, 2. sezonuyla gündemde. Diziyi bitirenler, yeni sezon için araştırmalara başladı. Peki; Mezarlık 3. sezon çıkacak mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...