Mezarlık dizisi 3. sezon çıkacak mı, ne zaman? Mezarlık yeni sezon tarihi...

Yapımcılığını Evren Oğuz'un, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı, hikâyesini Özden Uçar, Onur Böber ve Evren Oğuz'un birlikte yazdığı dizi, 2. sezon yayınlandı.
Başrollerinde Birce Akalay, Olgun Toker, Şehsuvar Aktaş ve Hakan Meriçliler'in yer aldığı polisiye-aksiyon türündeki Mezarlık dizisi, yeni sezonuyla gündemde.
Kadın cinayetlerinin aydınlatılması için çalışan özel suçlar birimini konu alan dizi, seyircilerin beğenisini kazandı. Mezarlık adı ise karakolun arşiv bölümünden geliyor.
Diziyi bir solukta bitirenler, "Mezarlık 3.sezon" aramalarına başladı.
Peki Mezarlık dizisi 3. sezon yayınlanacak mı, ne zaman? İşte merak edilenler...
MEZARLIK 3. SEZON TARİHİ
Dizinin 2. sezon çekimleri Haziran 2024’te başlamış ve yaklaşık 8 ayda tamamlanmıştı.
Eğer Netflix ve yapım şirketi 3. sezon için onay verirse, çekimlerin 2025 yaz aylarında başlaması ve 2026 başlarında izleyiciyle buluşması muhtemel.