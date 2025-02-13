Migros, ŞOK, CarrefourSA… İşte 2025 ramazan kolisi fiyatları

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Müslüman alemi için büyük bir manevi öneme sahip Ramazan ayına artık sayılı günler kaldı.

Oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar, şimdiden iftar ve sahur sofraları için hazırlıklara başladı. Marketler ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan’a özel gıda paketlerini satışa sundu.

CarrefourSA, Migros, ŞOK ve diğer zincir marketler, farklı bütçelere uygun Ramazan kolileriyle tüketicilere çeşitli alternatifler sunuyor.

Marketlerin Ramazan kolileri, içeriğine ve büyüklüğüne göre farklı fiyatlarla raflarda yerini aldı.

Kuru gıdalar, bakliyatlar, un, yağ, şeker gibi temel ihtiyaçları içeren koliler, ekonomik ve büyük boy seçenekleriyle satışa sunuluyor.

CarrefourSA, Migros ve ŞOK marketlerde güncel Ramazan kolisi fiyatlarını ve içeriklerini sizin için derledik. İşte, 2025 Ramazan kolisi fiyatları ve detayları…

CARREFOURSA RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2025

CarrefourSA, bu yıl da farklı bütçelere hitap eden 3 ayrı erzak paketiyle müşterilerine avantajlı seçenekler sunuyor.

- Klasik Ramazan Kolisi: 13 temel gıda ürününün yer aldığı bu paket, 603,50 TL fiyatla satışa sunuldu. CarrefourSA Kart sahipleri ise 369,95 TL’ye satın alabiliyor.

- Süper Ramazan Kolisi: 23 farklı ürün içeren bu paket, 1.127,35 TL olarak belirlendi. CarrefourSA Kart ile alışveriş yapanlar için ise 629,95 TL’ye düşüyor.

- Mega Ramazan Kolisi: En geniş içeriğe sahip olan bu paket, 26 ürün ile sofralara bereket katıyor. Normal satış fiyatı 1.440,00 TL iken, CarrefourSA Kart sahipleri için 799,95 TL’ye sunuluyor.

MİGROS RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2025

Migros, bu yıl müşterilerine Bereket Paketi ve Lezzet Paketi olmak üzere iki farklı erzak paketi sunarak, iftar ve sahur sofralarını ekonomik hale getirmeyi hedefliyor.

- Migros Bereket Paketi: 12 temel gıda ürününden oluşan bu paket, 395,95 TL fiyatla satışa sunuldu.

- Migros Lezzet Paketi: 25 farklı ürünüyle daha geniş bir içerik sunan bu paket ise 629,95 TL’den alıcı buluyor.

ŞOK RAMAZAN KOLİSİ FİYATLARI 2025

ŞOK Marketler de bu yıl Ramazan sofraları için özel olarak hazırladığı "Ramazan Erzak Paketi" ile dikkat çekiyor.

13 temel gıda ürününü içeren bu paket, 435 TL fiyatla satışa sunuldu.