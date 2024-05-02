Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki maç, dövüş sporu severler tarafından yakından takip ediliyor.
Milyonlarca kişininin büyük bir heyecanla beklediği Mike Tyson - Jake Paul maçı için geri sayım başladı.
Texas Ruhsat ve Düzenleme Departmanı tarafından onaylanan bu profesyonel boks müsabakası, 8 raunttan oluşacak ve her raunt 2 dakika sürecek.
Her iki boksör de 14 ons eldiven kullanacak ve maçın sonucu kariyer kayıtlarına yansıyacak.
Peki, Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman ve hangi kanalda izlenebilecek?
İşte dev karşılaşmanın merak edilenleri...
Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman?
Efsanevi boksör Mike Tyson ve fenomen Jake Paul arasındaki maç 20 Temmuz’da Texas’ın Arlington şehrinde bulunan AT&T Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.
Mike Tyson - Jake Paul arasındaki boks maçı Netflix tarafından canlı yayınlanacak...