Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mike Tyson ile Jake Paul arasında yapılacak olan boks maçı hakkında aramalar hız kazandı. İşte dev maçın detayları...

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Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki maç, dövüş sporu severler tarafından yakından takip ediliyor.

Milyonlarca kişininin büyük bir heyecanla beklediği Mike Tyson - Jake Paul maçı için geri sayım başladı.

Texas Ruhsat ve Düzenleme Departmanı tarafından onaylanan bu profesyonel boks müsabakası, 8 raunttan oluşacak ve her raunt 2 dakika sürecek.

Her iki boksör de 14 ons eldiven kullanacak ve maçın sonucu kariyer kayıtlarına yansıyacak.

Peki, Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman ve hangi kanalda izlenebilecek?

İşte dev karşılaşmanın merak edilenleri...

Mike Tyson - Jake Paul maçı ne zaman?

Efsanevi boksör Mike Tyson ve fenomen Jake Paul arasındaki maç 20 Temmuz’da Texas’ın Arlington şehrinde bulunan AT&T Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

Mike Tyson - Jake Paul arasındaki boks maçı Netflix tarafından canlı yayınlanacak...