Milli ara başladı: Kaç gün sürecek? Milli maç arası ne zaman bitecek? Milli ara başladı! A Milli Takım, Uluslar B Ligi’nde 3. mücadelesine çıkıyor. Futbolseverler, lig heyecanına kısa bir ara verip milli maçlara odaklanırken, "Milli ara ne zaman bitecek ve kaç gün sürecek?" soruları gündeme geldi.

Haber Merkezi

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken, Süper Lig heyecanına kısa bir ara verildi.

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta, oynanan son üç karşılaşmayla tamamlandı ve milli maç arası başladı.

Futbolseverler, büyük bir heyecanla 10 Ekim'de başlayacak olan UEFA Uluslar Ligi maçlarını bekliyor.

Milli ara nedeniyle Süper Lig'de 7 Ekim ve 18 Ekim tarihleri arasında herhangi bir maç oynanmayacak.

Bu arada A Milli Takımımız, 11 Ekim'de Karadağ ile kritik bir mücadeleye çıkacak.

Taraftarlar, bu zorlu karşılaşmayı büyük bir merakla beklerken, milli ara süresi de merak konusu oldu.

Peki, milli ara kaç gün sürecek, ne zaman bitecek?

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

7 Ekim itibarıyla başlayan milli ara 18 Ekim tarihinde bitecek. Ligde 11 gün maç gerçekleşmeyecek.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftası, 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor - Gaziantep karşılaşmasıyla başlayacak.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

Uluslar B Ligi Türkiye - Karadağ maçı 11 Ekim 2024 Cuma günü saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşma, TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.