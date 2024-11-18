Milli ara ne zaman bitiyor? Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak?

Hüseyin Topuz
Futbolseverler milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig'in ne zaman başlayacağını merak ediyor.
UEFA Uluslar Ligi müsabakaları nedeniyle liglere verilen arada futbolseverler takımlarının maçlarını beklemeye başladı.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını ilgiyle takip edenler 13. hafta maçlarını bekliyor.
Milli aranın sona ereceği ve liglerin başlayacağı tarih son günlerde sık sık araştırılıyor.
Peki, Süper Lig ne zaman başlayacak? İşte yanıtı...
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta müsabakaları 23-25 Eylül tarihlerinde yapılacak.