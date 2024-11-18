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Milli ara ne zaman bitiyor? Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak?

Milli ara ne zaman bitiyor? Trendyol Süper Lig ne zaman başlayacak? Milli maçlar sebebiyle araya giren Trendyol Süper Lig'in ne zaman başlayacağı merak uyandırdı. İşte Süper Lig'in başlama tarihi...