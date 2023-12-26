Milli Emlak fırsatı duyurdu! Büyükşehirde 37 bin TL’ye tapu sahibi olabilirsiniz… Hemen hemen herkesin sıkça takip ettiği Milli Emlak yeni bir fırsat duyurusu yaptı. Uygun fiyatlı arsa satışlarına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer 37 bin TL…

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Milli Emlak vatandaşlara yeni fırsatlar sunmaya tüm hızıyla devam ediyor. Bu seferki fırsatın adresi duyan herkesi şaşırttı.

Milli Emlak tarafından açılan ilanda belirtilen arsa Ankara’da yer alıyor. İlan detaylarında ise 284,60 metrekare olduğu ve fiyatının 37 bin TL olduğu yer alıyor.

Yatırımcılar gözleri dört açtı…

Vatandaşların uygun fiyatları satışları dolayısıyla ilgisini çeken Milli Emlak sunduğu fırsatlar ile gayrimenkul piyasasını hareketlendiriyor.

Tarih belli oldu

Başkent’te bulunan arsanın ihale tarihi belli oldu. 27 Aralık 2023 tarihinde 37 bin TL ile başlayacak olan ihale kapanın elinde kalacak.

Emlak vergisinden de KDV’den de muaf..

Uygun fiyatının yanında birde yapılan arsa satışı sonrası 5 yıl boyunca emlak ve KDV’den muaf tutulacak.

Bu cazip olan fırsatlar yatırımcılar ve uygun fiyata tapu sahibi olmak isteyen vatandaşlar için kaçırılmayacak fırsatlar olarak değerlendirilebilir.