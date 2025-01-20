Milli Emlak’tan yatırımlık fırsat; 25 bin liraya arsa, 35 bin liraya tarla…

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Hazine'ye ait taşınmazları satışa sunmaya devam ediyor.
Türkiye genelinde pek çok farklı bölgede satışa çıkarılan taşınmazlar, özellikle dar gelirli vatandaşların ilgisini çekiyor.
Son olarak, Çorum’da gerçekleştirilecek kelepir fiyatlı arsa ve tarla satışları büyük ilgi gördü.
25.000 TL'YE ARSA, 35.000 TL'YE TARLA
Milli Emlak, Çorum'un Mecitözü ve Bayat ilçelerinde arsa ve tarla satışını duyurdu.
25.000 TL'den satışa çıkan arsa ve 35.000 TL'den satışa çıkan tarla, yatırım yapmak isteyenler tarafından ilgi görüyor.
İhalenin detayları ise şu şekilde: