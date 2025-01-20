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Milli Emlak’tan yatırımlık fırsat; 25 bin liraya arsa, 35 bin liraya tarla…

Milli Emlak’tan yatırımlık fırsat; 25 bin liraya arsa, 35 bin liraya tarla… Uygun fiyatlarla arsa satışları gerçekleştiren Milli Emlak, özellikle yatırım yapmak isteyenler için kelepir fiyata arsa ve tarla satışlarını duyurdu.