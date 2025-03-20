Milli maç günü: Bugün hangi maçlar var? 20 Mart 2025 Perşembe maç programı
Hüseyin Topuz

Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.

Bugün UEFA Uluslar Ligi Play-off ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçları oynanacak.

20 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.

İşte, 20 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...

UEFA Uluslar Ligi Play-off A/B

20:00 Türkiye - Macaristan

22:45 Yunanistan - İskoçya

22:45 Avusturya - Sırbistan

22:45 Ukrayna - Belçika

UEFA Uluslar Ligi Play-off B/C

20:00 Ermenistan - Gürcistan

22:45 Kosova - İzlanda

22:45 Slovakya - Slovenya

22:45 Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti

UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final

22:45 İtalya - Almanya

22:45 Danimarka - Portekiz

22:45 Hırvatistan - Fransa

22:45 Hollanda - İspanya

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Hüseyin Topuz
Seo Editor