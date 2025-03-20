Milli maç günü: Bugün hangi maçlar var? 20 Mart 2025 Perşembe maç programı

Futbol ile yakından ilgilenenler bugün oynanacak futbol maçları hakkında aramalarına hız kazandırdı.
Bugün UEFA Uluslar Ligi Play-off ve UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçları oynanacak.
20 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak müsabakaların detaylarını sizler için derledik.
İşte, 20 Mart 2025 Perşembe günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri...
UEFA Uluslar Ligi Play-off A/B
20:00 Türkiye - Macaristan
22:45 Yunanistan - İskoçya
22:45 Avusturya - Sırbistan
22:45 Ukrayna - Belçika
UEFA Uluslar Ligi Play-off B/C
20:00 Ermenistan - Gürcistan
22:45 Kosova - İzlanda
22:45 Slovakya - Slovenya
22:45 Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti
UEFA Uluslar Ligi Çeyrek Final
22:45 İtalya - Almanya
22:45 Danimarka - Portekiz
22:45 Hırvatistan - Fransa
22:45 Hollanda - İspanya