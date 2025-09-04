Milli maç şifresiz! İşte, Gürcistan - Türkiye maçının yayınlanacağı kanal!

A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak.

A Milli Takımı'mız Eylül ayı içerisinde Gürcistan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan'a karşı Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek.

Futbolseverler Gürcistan - Türkiye maçının hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Gürcistan - Türkiye maçı ne zaman?

Gürcistan - Türkiye maçı 4 Eylül 2025 Perşembe (bugün) günü saat 19:00'da oynanacak.

Gürcistan - Türkiye maçı hangi kanalda?

Gürcistan - Türkiye mücadelesi TV 8 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.