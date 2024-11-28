Milli Piyango 2025 yılbaşı biletleri çıktı mı? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları 2025!

Yağmur Dinç

Yılbaşında büyük ikramiye heyecanı için geri sayım başladı.

31 Aralık gecesinde yılbaşına özel çekilen piyango ile MPİ büyük ikramiye dağıtıyor.

Bu sene için de MPİ yılbaşı bilet gündemde yerini aldı. İkramiye tam 600 milyon TL!

2025 MPİ yılbaşı biletleri satışa çıktı mı? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet kaç TL? gibi sorular araştırılıyor.

Peki 2025 Milli Piyango yılbaşı biletleri satışta mı? Yılbaşı biletleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte detaylar...

MPİ YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI 2025

2025 Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 600 TL, yarım 300 TL ve çeyrek bilet 150 TL şeklinde olacak.