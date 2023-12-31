Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta ve hangi kanalda? Milli piyango çekiliş sonuçları...

Her yılbaşında merakla beklenen Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Şans oyunu tutkunları çekilişin kaçta yapılacağını araştırmaya başladı.
Yapılan açıklamaya göre, Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.
Milli Piyango bileti alan milyonlarca vatandaş çekiliş saatini beklemeye başladı.
Konu hakkında internette arama yapan vatandaşlar Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta yapılacak sorusuna yanıt arıyor.
Milli Piyango tarafından yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinde bu yıl büyük ikramiye 400 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 2 milyar 355 milyon 650 bin TL olacak.
Milli Piyango çekilişi noter huzurunda yapılacak. Çekiliş Milli Piyango TV ekranlarında yayınlanacak.
Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta?
Milli Piyango 2024 yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2023 Pazar günü saat 18.30'da başlayacak.