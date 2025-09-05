Milli yıldız Alperen Şengün aslen nereli? İşte memleketi...

Performansıyla son günlerin en çok konuşulan basketbolcularından biri olan milli oyuncu Alperen Şengün, her maçta sergilediği üstün oyunla hem Türk hem de dünya basketbolseverlerinin dikkatini çekiyor.

Houston Rockets formasıyla kariyerine devam eden genç yıldız, gösterdiği istikrarlı çıkışıyla takımının en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Peki, milyonların merak ettiği genç yetenek Alperen Şengün aslen nereli? İşte yanıtı...

Alperen Şengün 2002 yılında Giresun'da dünyaya gelmiştir. Alperen Şengün, küçük yaşlardan itibaren basketbola ilgi duydu. Ailesinin desteğiyle spor hayatına adım atan Şengün, kısa sürede yeteneğiyle fark edilerek altyapılarda önemli bir gelişim gösterdi.

Basketbol kariyerine Bandırma Basketbol altyapısında başlayan Alperen, üstün performansı sayesinde kısa sürede dikkat çekti.

Bandırma Kırmızı ve Teksüt Bandırma formalarıyla tecrübe kazanan Şengün, 2020 yılında Beşiktaş'a transfer olarak adını daha geniş kitlelere duyurdu.

Burada gösterdiği performansla Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

NBA yolculuğu ve başarıları 2021 NBA Draftı'nda Houston Rockets tarafından seçilen Alperen Şengün, kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

NBA'deki ilk sezonundan itibaren gelişimini sürdüren milli yıldız, özellikle son dönemde takımının skor yükünü üstlenmesi, asistleri ve ribaund katkısıyla parlayan isim oldu.

Oyun zekası, saha içindeki enerjisi ve yetenekleri sayesinde geleceğin en önemli pivotları arasında gösteriliyor.