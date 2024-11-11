Milliler sahne alıyor! Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi beşinci hafta mücadelesinde Galler ile karşılaşacak.
B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Futbol Takımımız Karadağ, Galler ve İzlanda ile aynı grupta yer alıyor.
A Milli takımımız grupta oynadığı dört maç sonunda elde ettiği 3 galibiyet 1 beraberlik ile 10 puan topladı.
A Milli Takımımız Kasım ayında Galler ve Karadağ ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.
Futbolseverler Türkiye - Galler maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın bilgileri...
Türkiye - Galler maçı ne zaman?
Türkiye - Galler maçı 16 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 22:00’da başlayacak.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ise henüz belli olmadı.