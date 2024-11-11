Milliler sahne alıyor! Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi beşinci hafta mücadelesinde Galler ile karşılaşacak.

B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Futbol Takımımız Karadağ, Galler ve İzlanda ile aynı grupta yer alıyor.

A Milli takımımız grupta oynadığı dört maç sonunda elde ettiği 3 galibiyet 1 beraberlik ile 10 puan topladı.

A Milli Takımımız Kasım ayında Galler ve Karadağ ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Futbolseverler Türkiye - Galler maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman oynanacak? İşte maçın bilgileri...

Türkiye - Galler maçı ne zaman?

Türkiye - Galler maçı 16 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 22:00’da başlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ise henüz belli olmadı.