Milyarderlerin en çok yaşadığı şehirler belli oldu! Milyarderden geçilmiyor…

Dünyadaki dolar milyarderlerinin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Küresel varlık dağılımı odaklı araştırmalar yapan bir veri şirketi olan Altrata 2024 Milyarderler Sayımı Raporunu yayımladı.
Söz konusu rapora göre dolar milyarderlerinin sayısı 2023 yılına nazaran yüzde 4’lük bir artık kaydederek 3.323’e ulaştı.
Milyarderlerin servetleri 2024 yılında yüzde 9 artış göstererek 12,1 trilyon dolara çıktı. Milyarderlerin yüzde 87’si erkek, yüzde 60’ı ise tamamen kendi çabasıyla bu servete ulaşmış. Kadın milyarderlerin yüzde 76’sı servetlerinin en az bir kısmını miras alırken bu oran erkeklerde yüzde 35’te kalıyor.
Erkek milyarderlerin servetlerinin yüzde 40’ını halka açık varlıklar oluştururken kadın milyarderlerin servetleri daha çok likit varlıklardan, yani nakit ve özel mülklerden oluşuyor.
MİYARDERLERİN EN ÇOK YAŞADIĞI ŞEHİRLER
1. New York Şehri, ABD
New York City'nin 2023 yılı itibarıyla nüfusu 144 milyarderden oluşuyor.
2. Hong Kong
Hong Kong'un 2023 yılı itibarıyla nüfusu 107 milyarderden oluşuyor.
3. San Francisco, ABD
San Francisco'nun 2023 yılı itibarıyla nüfusu 87 milyarderdi.
4. Londra, Birleşik Krallık
Londra'nın 2023 yılı itibarıyla nüfusu 78 milyarderden oluşuyor.
5. Moskova
Moskova'nın 2023 yılı itibarıyla nüfusu 77 milyarderden oluşuyor.
6. Los Angeles, ABD
Los Angeles'ın 2023 yılı itibarıyla nüfusu 62 milyarderden oluşuyor.
7. Pekin, Çin
Pekin'in nüfusu 60 milyarderden oluşuyor.
8. Singapur
Singapur'un nüfusu 58 milyarderden oluşuyor.
9. Shenzhen, Çin
Shenzhen'in nüfusu 41 milyarderden oluşuyor.
10. Mumbai, Hindistan
Mumbai'nin nüfusu 40 milyarderden oluşuyor.