Milyarderlerin en çok yaşadığı şehirler belli oldu! Milyarderden geçilmiyor…

Haber Merkezi

Dünyadaki dolar milyarderlerinin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Küresel varlık dağılımı odaklı araştırmalar yapan bir veri şirketi olan Altrata 2024 Milyarderler Sayımı Raporunu yayımladı.

Söz konusu rapora göre dolar milyarderlerinin sayısı 2023 yılına nazaran yüzde 4’lük bir artık kaydederek 3.323’e ulaştı.

Milyarderlerin servetleri 2024 yılında yüzde 9 artış göstererek 12,1 trilyon dolara çıktı. Milyarderlerin yüzde 87’si erkek, yüzde 60’ı ise tamamen kendi çabasıyla bu servete ulaşmış. Kadın milyarderlerin yüzde 76’sı servetlerinin en az bir kısmını miras alırken bu oran erkeklerde yüzde 35’te kalıyor.

Erkek milyarderlerin servetlerinin yüzde 40’ını halka açık varlıklar oluştururken kadın milyarderlerin servetleri daha çok likit varlıklardan, yani nakit ve özel mülklerden oluşuyor.

MİYARDERLERİN EN ÇOK YAŞADIĞI ŞEHİRLER

1. New York Şehri, ABD

New York City'nin 2023 yılı itibarıyla nüfusu 144 milyarderden oluşuyor.

2. Hong Kong

Hong Kong'un 2023 yılı itibarıyla nüfusu 107 milyarderden oluşuyor.

3. San Francisco, ABD

San Francisco'nun 2023 yılı itibarıyla nüfusu 87 milyarderdi.

4. Londra, Birleşik Krallık

Londra'nın 2023 yılı itibarıyla nüfusu 78 milyarderden oluşuyor.

5. Moskova

Moskova'nın 2023 yılı itibarıyla nüfusu 77 milyarderden oluşuyor.

6. Los Angeles, ABD

Los Angeles'ın 2023 yılı itibarıyla nüfusu 62 milyarderden oluşuyor.

7. Pekin, Çin

Pekin'in nüfusu 60 milyarderden oluşuyor.

8. Singapur

Singapur'un nüfusu 58 milyarderden oluşuyor.

9. Shenzhen, Çin

Shenzhen'in nüfusu 41 milyarderden oluşuyor.

10. Mumbai, Hindistan

Mumbai'nin nüfusu 40 milyarderden oluşuyor.