Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yemek ücreti hesaplaması değişiyor…

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2025 yılı gelmeden önce yapılan bir dizi düzenleme kapsamına yemek ücretleri de dahil edildi. Yemek ücretlerinin belirlenmesinde uygulanan o formülasyonda değişikliğe gidildi.

Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle yemek verilmeyen işyerlerinde yemek bedeli ödemelerine yemek kartlarının ve çeklerinin de dahil edilmesine karar verildi.

1 Ocak 2025 itibariyle yürürlüğe girecek olan düzenleme ile birlikte ücretlerin belirlenmesi artık o şekilde olacak.

HESAPLAMALAR DEĞİŞTİ!

1 Ocak itibari ile yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte yemek bedeli hesaplanmasında bir günlük asgari ücret bedelinin belirlenen oranla yemek ücretine dönüştürülmesi yerine günlük yemek bedeli baz alınarak ücretlendirme gerçekleştirilecek.

Söz konusu düzenlemeyle birlikte değişikliğe gidilen eski maddede, "İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla yemek bedeli adı altında sigortalılara veya sigortalılar için üçüncü kişilere yapılan her türlü ödemelerin, günlük asgari ücretin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen oranının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarı" ifadeleri yer alıyorken;

Düzenlemenin ardından uygulanmaya başlayacak olan madde de ise, "İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda, sigortalıya yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerin nakit olarak ya da yemek hizmetinin alınması dışında kullanılabilecek yemek kartı/çeki/kuponu gibi araçlarla sağlanması halinde, fiilen çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin Kurum Yönetim Kurulunca belirlenen tutarının fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunulacak tutarını aşmayan kısmı." ifadeleri yer alacak.