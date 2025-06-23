Milyonları ilgilendiriyor: SGK bu listeye girenleri erken emekli edecek

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) milyonları ilgilendiren önemli bir açıklama geldi. Çalışma gücünü sağlık sorunları nedeniyle kaybeden vatandaşlara erken emeklilik imkanı sunan malulen emeklilik sisteminde kapsam genişletildi.

Çalışma gücünü kaybeden bireyler için yürütülen malulen emeklilik sistemi, hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük önem taşıyor.

SGK, hangi hastalıkların bu hakka dahil olduğunu güncel listeyle paylaştı.

MALULEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik hakkından yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru şartlarını açıkladı. Kurumun belirttiği üç temel kriteri sağlayan kişiler, erken emeklilik imkanından faydalanabilecek.

Malulen emeklilik için ilk şart, en az 10 yıl sigortalılık süresine sahip olmak. Ayrıca başvuru yapacakların toplamda en az 1800 gün prim ödemesi bulunması gerekiyor.

Diğer koşullardan biri ise çalışma gücünde yüzde 60 ve üzerinde kaybın olması. Bu durumun, yetkili hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi zorunlu.

SGK, sağlık sorunları nedeniyle iş hayatını sürdüremeyen bireylerin, bu şartları taşıması durumunda malulen emeklilik başvurusunda bulunabileceğini belirtiyor.

MALULEN EMEKLİLİK KAPSAMINDAKİ HASTALIKLAR AÇIKLANDI

Kalp Yetmezliği: Kalp kası fonksiyonlarındaki ciddi bozukluklar.

Kanser: Evresi ağır olan ve tedavi görenler.

Siroz: Karaciğer fonksiyonlarının kalıcı hasarı.

Parkinson: İleri evrelerde hareket kabiliyetinin kaybı.

Epilepsi: Günlük hayatı kısıtlayan nöbetler.

Sinir Sistemi Hastalıkları: MS, felç kalıntıları, beyin tümörleri.

Behçet Hastalığı: Çoklu organ tutulumuyla seyreden.

Görme Bozuklukları: Kalıcı görme kayıpları veya çift görme.

Psikiyatrik Rahatsızlıklar: Zeka geriliği ve bipolar bozukluk gibi durumlar.

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İlk olarak, ilgili sağlık raporları ve belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması gerekiyor. Bu belgelerle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) resmi başvuru yapılmalıdır. SGK, başvuruları titizlikle inceleyerek kişinin malullük durumunu tespit ediyor ve buna göre karar veriyor.

Başvurunuzun sorunsuz ilerlemesi için güncel kılavuzları ve ayrıntılı bilgileri SGK’nın resmi duyuruları üzerinden takip etmeniz faydalı olacaktır. Ayrıca, e-Devlet portalı üzerinden “Hizmet Dökümü” sayfanıza erişerek sigorta ve çalışma geçmişinizle ilgili bilgileri kolayca kontrol edebilirsiniz.